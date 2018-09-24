В Минобороны рассказали о преимуществах новой модификации БМП-2

В Минобороны рассказали о ключевых преимуществах новой модификации боевой машины пехоты БМП-2М. Как сообщил начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ЦВО полковник Андрей Терюхов, главная особенность боевой машины по сравнению с предшественниками заключается в усовершенствованной системе командного управления.

Так, совмещенные одним прицелом огневые средства боевой машины позволяют, на усмотрение командира БМП, в нужный момент моментально применить по цели крупный калибр или пулемет. Таким образом, в новой модификации БМП-2 потери времени на переход от одного огневого средства к другому вообще нет.

Кроме того, полковник отметил, что по линии гособоронзаказа очередная партия БМП-2М (16 бронемашин), несущих на борту комплекс вооружения с пакетом противотанковых управляемых ракет и имеющих дополнительные средства бронирования, поступит в ЦВО к концу этого года.