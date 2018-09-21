Первая надувная лодка с противопульной защитой создана в России

Надувная моторная лодка с гибкой противопульной защитой создана в России. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор АО ГБ «Инжиниринг» Сергей Смаглюк.

«Мы создали первую в России надувную моторную лодку с гибким противопульным бронированием. Оно способно выдержать попадание осколков, а также автоматных свинцовых пуль», - заявил Смаглюк.

Он пояснил, что бронезащита представляет собой гибкие съемные маты, сделанные из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

По словам Смаглюка, изделие заинтересовало инженерные войска, а также спецподразделения нескольких силовых структур России.

В ближайшее время, добавил собеседник «Звезды», планируется заключить контракт с Минобороны России на поставку партии бронированных лодок.