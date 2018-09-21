В Госдуме рассказали, почему США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35

По словам Первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Александра Шерина, «Российская федерация наступает на рынке продажи вооружения наступает США на пятки». И то, если бы страны НАТО не обязаны были бы покупать новейшие виды американского вооружения, ситуация была иной.

«По тактико-техническим характеристикам далеко не лучших российских аналогов. А по цене они просто не поддаются никакой критике: они очень дороги в производстве и в обслуживании. Авиация, ПВО и другие российские вооружения более надежные, дешевое. На сегодняшний день Россия имеет в этой области серьезные успехи, и поэтому США предпринимают в этой сфере различные усилия и уже ничего не скрывают», - сказал Щедрин.

Ранее стало известно, что США наложили санкции на департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу за закупку российских Су-35 и С-400 в 2017 и в 2018 годах соответственно.

20 сентября санкции были наложены также на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, на котором строят российские истребители Су-35 и Су-57.

В сообщении Госдепа говорится, что согласно закону CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), на компании, которые совершают «существенную транзакцию» с российскими предприятиями из санкционного списка, могут быть наложены не менее пяти из 12 возможных санкций, в том числе ограничение на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США. Не исключены также личные санкции против менеджеров и руководства компаний, которые вели сделки с российскими предприятиями.

Компания «Рособоронэспорт» попала в санкционный список США в октябре прошлого года.