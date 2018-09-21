США наложили санкции на производителя Су-57

В опубликованном на сайте Госдепа США списке предприятий и персоналий 33 российских чиновника, относящихся к российскому ОПК, а также предприятия, в числе которых Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, на котором строят российские истребители Су-35 и Су-57.

Согласно закону CAATSA, на компании, которые совершают «существенную транзакцию» с российскими предприятиями из санкционного списка, могут быть наложены не менее пяти из 12 возможных санкций, в том числе ограничение на доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение транзакций в долларах, запрет на покупку и продажу недвижимости в США. Не исключены также личные санкции против менеджеров и руководства компаний, которые вели сделки с российскими предприятиями.

Помимо КнААЗ, в санкционный список попала логистическая компания Министерства обороны «Оборонлогистика» и другие компании. Среди подпавших под санкции физических лиц - начальник главного управления Генштаба Вооруженных Сил России Игорь Коробов, а также его заместитель Сергей Гизунов.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод - одно из ведущих предприятий авиационной отрасли России. С 1 января 2013 года вошло в качестве филиала в ПАО «Компания „Сухой“». Нужно особо подчеркнуть, что помимо военной продукции здесь идет производство гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100, который выпускается в широкой кооперации с иностранными разработчиками.

Представители завода заявили, что санкции не скажутся на работе предприятия, которое продолжит выпуск продукции в интересах гособоронзаказа.