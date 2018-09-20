Грузоподъемность вертолета «Ансат» будет значительно повышена
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского завершили исследования новой аэродинамической компоновки несущего винта для вертолета «Ансат», серийно выпускаемого на Казанском вертолетном заводе, говорится в сообщении пресс-службы холдинга «Вертолеты России».
Испытания винта проходили в аэродинамической трубе при скорости потока от 40 до 80 метров в секунду и под различными углами атаки.
Полученные результаты показали, что в новой компоновке улучшаются аэродинамические характеристики: коэффициент полезного действия исследуемого объекта увеличивается на 5%, тяга становится больше на 200-250 килограмм.
При этом не вырастают нагрузки в системе управления вертолетом. Работы проводились по контракту с Казанским вертолетным заводом.
Кроме того, ученые ЦАГИ разрабатывают новую аэродинамическую компоновку рулевого винта этого вертолета, которая позволит повысить безопасность полетов.
«Ансат» - легкий многоцелевой вертолет класса 7-9 мест, разработанный КБ «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) по одновинтовой схеме с рулевым винтом.