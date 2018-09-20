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Подлодка-«невидимка» «Кронштадт» спущена на воду в Санкт-Петербурге

Павел Настин
11:37 20.09.2018
Дизель-электрическая субмарина проекта 677 выпущена спустя 13 лет после закладки.
Фото: ЦКБ МТ "Рубин"

Подводную лодку проекта 677 «Кронштадт» торжественно спустили на воду на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова, это событие стало знаковым для кораблестроителей.

«Корабль, заложенный в 2005 году, выпускается только в 2018 году, он пережил остановки в строительстве и остановки в финансировании», - сказал Бузаков.

Задержка в строительстве «Кронштадта», добавил Бузаков, позволила учесть опыт, полученный в ходе опытной эксплуатации подводной лодки «Санкт-Петербург» (головная субмарина проекта - ред.), которая завершается на Северном флоте.

Это подтвердил и генеральный директор компании-разработчика АО «ЦКБ МТ "Рубин"» Игорь Вильнит.

«Все, что можно было сделать современного, было реализовано на подводной лодке "Кронштадт"», - сказал он.

Как отметил главный советник президента АО «Объединенная судостроительная корпорация» Виктор Чирков, технические возможности новой подлодки сделают ее «невидимой» для противника.

Подводная лодка оснащена комплексом высокоточного оружия. Она предназначена для защиты военно-морских баз, ведения разведки и уничтожения судов и субмарин противника. Длина подлодки составляет 66,8 метра, ширина - 7,1 метра, а максимальна глубина погружения - 300 метров. Экипаж субмарины насчитывает до 35 человек. Подлодка способна развивать скорость до 21 узла (около 40 километров в час).  

Накануне о подводных лодках проекта 677 высказался президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. По словам главы государства, эти подлодки превосходят по своим тактико-техническим характеристикам зарубежные аналоги.

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