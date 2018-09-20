Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля

Министерство обороны РФ работает над повышением безопасности российских баз в сирийских Хмеймиме и Тартусе. Так, в ближайшем будущем они могут быть оснащены автоматизированными системами охраны. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Концерном "Калашников" предложены технические решения - автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий», - заявил он.

Борисов добавил, что в настоящий момент «работа в полном разгаре осуществляется». При этом подчеркнул, что Минобороны уделяет должное внимание вопросам безопасности в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после крушения самолета Ил-20 ВКС РФ будет обеспечена дополнительная безопасность российских военных в Сирии.

Напомним, самолет Ил-20 был сбит вечером 17 сентября ракетой С-200 комплекса сирийских ПВО, которая отражала атаку израильских ВВС. В результате трагедии погибли 15 российских военных.