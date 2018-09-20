В Санкт-Петербурге спустят на воду новую дизельную подлодку «Кронштадт»

В четверг, 20 сентября, дизельная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 будет спущена на воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

«На АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 для ВМФ России», - сообщили на предприятии.

Подводная лодка спроектирована конструкторским бюро «Рубин» и оснащена комплексом высокоточного оружия. Она предназначена для защиты военно-морских баз, ведения разведки и уничтожения судов и субмарин противника.

Длина подлодки составит 66,8 метра, ширина 7,1 метра, а максимальна глубина погружения – 300 метров. Экипаж субмарины насчитывает до 35 человек. Она способна развивать скорость до 21 узла.