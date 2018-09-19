Путин рассказал о доле молодежи в оборонно-промышленном комплексе РФ

Треть работников оборонно-промышленной отрасли РФ составляют люди в возрасте до 35 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня доля молодежи в возрасте до 35 лет в отрасли превысила 30%, а средний возраст работников снизился до 45 лет», - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в подмосковном парке «Патриот».

По словам президента, все последние годы этому вопросу уделялось повышенное внимание. В результате, подчеркнул Путин, численность специалистов в отрасли стабилизировалась, а в ряде организаций - и увеличилась.

Глава государства отметил, что в ОПК создаются условия для притока талантливых молодых людей, способных решать самые амбициозные задачи, обеспечить преемственность в научных школах.