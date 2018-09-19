Путин раскрыл подробности о новой модели ценообразования для ОПК

В декабре 2017 года была внедрена новая модель ценообразования. Она стимулирует организации ОПК снижать издержки, вводить современные производственные и управленческие технологии, рассказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии, которое прошло в парке «Патриот».

«Тем самым повышая эффективность, инвестиционную привлекательность отрасли», - подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что необходимо активнее применять современные цифровые и информационные технологии, чтобы более глубоко анализировать, как формируются цены на военную продукцию, быстро выявлять проблемные точки.