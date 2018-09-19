Россия заключила свыше 20 оружейных контрактов с африканскими странами за два года

Более 20 новых экспортных оружейных контрактов подписала Россия со странами Африки за последние два года. Об этом сообщила пресс-служба компании «Рособоронэкспорт» со ссылкой на ее генерального директора Александра Михеева.

«Только за последние два года мы подписали с ними более 20 контрактных документов», - цитирует Михеева пресс-служба.

По его словам, региональный рынок вооружения и военной техники в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивую тенденцию к расширению.

Михеев уточнил, что «Рособоронэкспорт» предлагает странам региона комплексное сотрудничество.

«Мы предлагаем своим партнерам не только поставки финальных изделий, но и необходимое логистическое сопровождение на протяжении всего их жизненного цикла, обучение специалистов и создание базы для ремонта и технического обслуживания продукции», - сказал Михеев.

Он добавил, что с некоторыми странами обсуждается возможность организации лицензионного производства российского вооружения и военной техники на их территории.

В сообщении также упомянуто, что «Рособоронэкспорт» организует единую российскую экспозицию на Международной конференции и выставке вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил Africa Aerospace & Defence, где представит более 280 образцов своей продукции военного назначения.

«Ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд сухопутных войск, в частности, бронетранспортерам БТР-80А, БТР-82А и специальной полицейской машине "Тигр". Из представленных средств ПВО в африканских странах отмечается высокий спрос на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также на переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С". Для представителей военно-морских флотов государств региона демонстрируются патрульные катера различного типа», - сообщила пресс-служба.

Также в «Рособоронэкспорте» сообщили, что силовые ведомства стран Африки южнее Сахары проявляют интерес к различным средствам и решениям обеспечения безопасности, стремясь не только ликвидировать последствия противоправных действий, но и получить возможность эффективно их предотвращать. В связи с этим на выставке представлено современное стрелковое оружие, вооружение и технические средства для специальных подразделений, а также средства охраны границ и особо важных объектов.