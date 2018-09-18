Шойгу рассказал о том, кто будет «обкатывать» новые разработки в технополисе «Эра»

Наиболее опытные военные специалисты во взаимодействии с ведущими предприятиям оборонно-промышленного комплекса России будут заниматься апробацией новых технологий в военном технополисе «Эра». Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Апробация разработок и технологий будет осуществляться с привлечением наиболее опытных военных специалистов во взаимодействии ведущими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса», - заявил Шойгу на коллегии министерства обороны.

Он отметил, что ключевой задачей технополиса является поиск, развитие и внедрение передовых научных идей, разработок и прорывных технологий в сфере обороны и безопасности, а также развитие научного и промышленного потенциала страны в интересах укрепления ее обороноспособности.

«Для достижения этой цели реализуется новая модель взаимодействия отечественных научных, образовательных и производственных организаций. Создаются условия для использования имеющихся ресурсов и результатов, полученных в различных научных областях. В работе технополиса примут участие ведущие российские научные работники, перспективные молодые ученые, а также военнослужащие научных рот», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, в Минобороны рассчитывают, что технополис «Эра» позволит повысить эффективность прикладных научных исследований, создать базу новых технологий и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.

Как отметил министр обороны, особенно важно, что проект послужит как повышению научного потенциала и укреплению обороноспособности государства, так и развитию экономики страны в целом.