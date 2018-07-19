Войска ЦВО получили более 200 единиц техники с начала года

Более 200 единиц техники получили с начала 2018 года войска Центрального военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

«С начала года по гособоронзаказу поступило более 200 единиц техники», - говорится в сообщении.

Так, в соединение материально-технического обеспечения, дислоцированное в Кемеровской области, за минувшую неделю было поставлено еще пять единиц специальных ремонтно-слесарных автомастерских по ремонту бронетанковой техники МРС-БТ. Мастерская на базе автомобиля «Урал-43203» с колесной формулой 6х6 предназначена для проведения ремонтных работ автобронетанковой и автомобильной техники в полевых условиях.

Помимо этого, войска округа получили телекоммуникационные комплексы связи «Редут-2УС» на базе автомобиля КамАЗ-5350, с помощью которых создается единая мощная локальная сеть, бронеавтомобили «Тайфун-К», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и другую технику.