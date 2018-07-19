Эксперт рассказал о стратегических возможностях беспилотника «Посейдон»

Принятие на вооружение ВМФ России подводного беспилотника «Посейдон» вынудит вероятного противника пересмотреть свои военные планы в отношении нашей страны. Об этом «Звезде» рассказал заслуженный деятель науки РФ контр-адмирал в отставке Владимир Потапов.

«В условиях противоречивых отношений России с другими государствами представляется необходимым обеспечить безопасность РФ в широком стратегическом плане. Данное обстоятельство позволяет решить, что этот комплекс будет являться определенным фактором сдерживания противника и позволит ему отказаться от каких-либо претензий с точки зрения силового воздействия», - заявил Потапов.

Ранее ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Касатонов сообщил, что уникальные возможности «Посейдона» позволят Военно-Морскому Флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий и поражать объекты береговой инфраструктуры.

О технических возможностях «Посейдона» известно, что он способен погружаться на большую глубину и обладает высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.