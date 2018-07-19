Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Эксперт рассказал о стратегических возможностях беспилотника «Посейдон»

Павел Настин
14:27 19.07.2018
Принятие на вооружение роботизированного подводного аппарата снизит вероятность нападения на Россию извне.
Фото: МО РФ

Принятие на вооружение ВМФ России подводного беспилотника «Посейдон» вынудит вероятного противника пересмотреть свои военные планы в отношении нашей страны. Об этом «Звезде» рассказал заслуженный деятель науки РФ контр-адмирал в отставке Владимир Потапов.

«В условиях противоречивых отношений России с другими государствами представляется необходимым обеспечить безопасность РФ в широком стратегическом плане. Данное обстоятельство позволяет решить, что этот комплекс будет являться определенным фактором сдерживания противника и позволит ему отказаться от каких-либо претензий с точки зрения силового воздействия», - заявил Потапов.

Ранее ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Касатонов сообщил, что уникальные возможности «Посейдона» позволят Военно-Морскому Флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий и поражать объекты береговой инфраструктуры.

О технических возможностях «Посейдона» известно, что он способен погружаться на большую глубину и обладает высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2018, 02:21
Минфин РФ снизит налог для самозанятых граждан
Дата19.07.2018, 15:15
Юнармейцы почтили память командира экскадрильи «Нормандия»
Дата18.07.2018, 21:26
В программу зимней олимпиады включены новые виды спорта
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата19.07.2018, 13:44
У «Буревестника» нет аналогов: эксперт рассказал об уникальности новой крылатой ракеты
Дата17.07.2018, 17:10
Мое место - Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице рейха
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:27 ОПК
Видео
Эксперт рассказал о стратегических возможностях беспилотника «Посейдон»
14:18 В стране и мире
Видео
Путин призвал НАТО задуматься о последствиях включения Грузии в альянс
13:40 В стране и мире
Видео
Госдума в первом чтении приняла проект повышения пенсионного возраста
12:24 ОПК
Видео
Военный эксперт рассказал, чем «Сармат» может отличаться от «Воеводы»
10:45 ОПК
Видео
Эксперт назвал главную отличительную особенность ракетного комплекса «Авангард»
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Акробатка сорвалась в огонь во время номера: видео
Видео
Ученые приступили к вскрытию загадочного саркофага, найденного в Египте
Видео
Крушение пассажирского самолета сняли изнутри
Видео
Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль
Видео
Крылатая громада: опубликовано видео полета «Мрии» с необычного ракурса
Видео
Вертолет ВВС США «воткнулся» в гору и улетел: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.