У «Буревестника» нет аналогов: эксперт рассказал об уникальности новой крылатой ракеты

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Звезде» об уникальности низколетящей малозаметной крылатой ракеты «Буревестник», которая готовится к летным испытаниям.

«Сам по себе "Буревестник" не имеет аналогов. Это крылатая ракета неограниченного радиуса действия. Особенностью ее возможностей является наличие на борту компактной ядерной двигательной установки, которая позволяет ракете совершать неограниченное движение к цели. К тому же движение к цели будет достаточно замысловатым: она будет обходить позиционные районы ПВО и ПРО и достигать конечной своей цели. Это оружие точечное, можно его сравнить со снайперским выстрелом. То есть оно будет решать задачи, когда, например, другие средства вооружения будут бесполезны: либо в качестве профилактики, то есть срывать определенного рода агрессивные планы вероятных противников, либо убирать какие-то ключевые элементы, скажем, в силах нападения вероятного противника, которые будут разрушать все их агрессивные планы», - объяснил Леонков.

Ранее Министерство обороны РФ впервые показало на видео пуск и полет новейшей крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Как сообщили в российском военном ведомстве, МО ведет усовершенствование конструкции крылатой ракет и подготавливает ее к летным испытаниям. Кроме того, одновременно в Минобороны разрабатывают технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что «Буревестник» является неуязвимой для всех ныне существующих и перспективных систем противоракетной обороны.