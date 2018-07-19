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Военный эксперт рассказал, чем «Сармат» может отличаться от «Воеводы»

Егор Левин
12:24 19.07.2018
Данные, представленные Минобороны РФ, свидетельствуют о технической близости «Сармата» к ракете «Воевода», известной также как «Сатана».
Фото: Министерство обороны РФ

Военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал «Звезде» о возможных характеристиках, которыми выделяется новинка российского вооружения межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

По словам специалиста, данные о разработке, представленные Министерством обороны России, свидетельствуют, что технически «Сармат» близок к ракете «Воевода», которая также известна под названием «Сатана».

«Это ракета стартовой массой около 200 тонн с забрасываемым весом около десяти тонн. По данным характеристикам она близка к ракете "Воевода", также известной как "Сатана"», - сказал Сивков.

Официально говорить о технических данных «Сармата» на данный момент рано. Эксперт отдельно подчеркнул, что все, о чем можно сказать, - не более чем предположения.

Как он добавил, первым возможным отличием «Сармата» от «Воеводы» можно считать больший забрасываемый вес - «порядка десяти и даже больше тонн». Вторым - увеличенную точность стрельбы: по предположению Сивкова, отклонения в точности «Сармата» - 100 метров и даже меньше. Третьим - «гораздо более короткий активный участок», исчисляемый менее чем 300 скекундами.

Эксперт также предположил, что изменится траектория полета.

«Будет усовершенствована траектория полета, которая позволит обеспечить движение ракеты по траекториям, снижающим вероятность попадания в системы противоракетной обороны», - отметил он.

Сивков отметил также, что в качестве боевых частей ракеты будет использован блок «Авангард».

Ранее сообщалось о продолжении Российской Федерацией реализации мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

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