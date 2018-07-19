Уникальный боевой потенциал: почему средства ПВО бессильны против «Кинжала»

Боевой потенциал гиперзвуковых ракет намного выше, чем у любых других, для нанесения удара по морской авианесущей группировке. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заслуженный военный летчик РФ главный редактор журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов. Особенностями такой группировки является надежное прикрытие авианосца с воздуха.

Эксперт объяснил, как нынешние средства ПВО перехватывают ракеты и почему все существующие методы бессильны против российской гиперзвуковой ракеты.

«Это происходит либо на догоне, либо на пересекающихся курсах. Сейчас перехватить эту ракету на догоне существующими средствами ПВО невозможно. А вот на пересекающихся курсах возможно, но это будет сопровождаться очень серьезными трудностями. И сейчас средства ПВО еще не готовы выполнять эту задачу в необходимых объемах», - объяснил Попов.

Напомним, в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение совместно с экипажами дальней авиации с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство с 1 декабря 2017 года в Южном военном округе. С апреля 2018 года самолетами МиГ-31 с комплексом «Кинжал» осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря.

Новейший ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен в ходе обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в марте этого года. Комплекс предназначен в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам и эсминцам.