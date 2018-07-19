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Военный эксперт рассказал о главных преимуществах «Кинжала»

Виктор Литовкин
11:14 19.07.2018
«Кинжал» - это очень мощное оружие, поражающее цели на расстоянии двух-трех тысяч километров
Фото: Григорий Сысоев / РИА новости

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Звезде» о главных преимуществах гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». По его словам, новейшая стратегическая система может поражать цели, находящиеся на большом расстоянии, что позволяет самолетам не заходить в зону действия систем ПВО и ПРО.

«Гиперзвуковая ракета, которая имеет скорость около десяти махов. Она может поражать цели на расстоянии двух-трех тысяч километров. Это очень мощное оружие, потому что самолет может не заходить в зону действия системы противовоздушной и противоракетной обороны и наносить удары по тем важнейшим целям, для которых он предназначен», - отметил Литовкин.

Ранее в Минобороны сообщили об успешном учении истребителей МиГ-31 совместно с Ту-22М3 с применением новейшего ракетного комплекса «Кинжал».

По словам заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Дронова, авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами с гиперзвуковыми ракетами, с 1 декабря прошлого года заступила на опытно-боевое дежурство.

В июле Минобороны провело успешное летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей с применением ракетных комплексов «Кинжал».

Кроме того, с апреля 2018 года самолеты МиГ-31, оснащенные данным комплексом, осуществляли плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря.

Новейший ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен главой РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года. Эта новейшая стратегическая система разработана для повышения обороноспособности России и защиты от любой агрессии. Комплекс «Кинжал» предназначен в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам и эсминцам, к цели ракета идет с гиперзвуковой скоростью.  

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