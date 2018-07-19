Эксперт назвал главную отличительную особенность ракетного комплекса «Авангард»

Принятие на вооружение в России ракетных комплексов с планирующими боевыми блоками «Авангард» сведет к нулю боевые возможности зарубежных систем противоракетной обороны. Об этом «Звезде» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Отличительной особенностью ракетного комплекса "Авангард" является способность нести планирующие боевые блоки. Это означает, что цель поражается боеголовкой не по классической баллистической траектории, которая вычисляется и становится предсказуемой для средств противоракетного перехвата, а по непредсказуемой. Таким образом, это обнуляет возможности противоракетных систем, которые сегодня разрабатываются для сдерживания России», - заявил эксперт.

По мнению Коротченко, «Авангард» дает России возможность реализовать концепцию ядерного сдерживания в отношении любой другой ядерной державы и нанести гарантированный удар возмездия в случае, если против нашей страны кем-либо будет использовано ядерное оружие.

Полет планирующего крылатого боевого блока совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает скорость звука более чем в 20 раз.

Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ приступили к серийному производству ракетных комплексов «Авангард».