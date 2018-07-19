«Балаклава» усилит оборону Крыма

Сторожевой корабль «Балаклава», построенный на Ярославском судостроительном заводе, будет нести службу в береговой охране Крымского управления Пограничной службы ФСБ РФ. Накануне корабль был спущен на воду. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-изготовителя.

Также в пресс-службе сообщили, что после проведения необходимых работ «Балаклаву» отправят для достройки в Севастополь, где пройдут государственные испытания.

Корабли этой серии предназначены для охраны государственной границы, дозорной службы в прибрежной зоне. Длина сторожевика - 50 метров, скорость - не менее 28 узлов.