Лазерный «Пересвет» и гиперзвуковой «Кинжал»: в МО РФ рассказали о готовности новейшего вооружения

Истребитель-перехватчик МиГ-31 выруливает на взлет. Опытный взгляд может заметить: под его фюзеляжем ракета, которую еще мало кто видел. Россия продолжает укреплять свою военную безопасность. И это уже не прототип, а самый что ни на есть действующий гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Новейшая стратегическая система, разработанная для повышения обороноспособности нашей страны, для защиты от любой агрессии.

После команды ракета отделяется и сразу набирает гигантскую скорость. С 1 декабря прошлого года эти комплексы уже стоят на вооружении Южного военного округа. За это время выполнено 350 полетов, из них 70 - с дозаправкой в воздухе. А уже в этом месяце проведено учение совместно с экипажами дальней авиации.

«В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий», - заявил заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов.

О новых видах оружия весь мир узнал в марте. Рассказал о них Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. Уже тогда почти все образцы были готовы к использованию, а те, что были в разработке, сейчас дорабатываются специалистами.

Например, тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» прошла так называемые бросковые испытания: у ракеты нет боевой части, но проверяется работа всех систем запуска и управления.

«С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний, выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска», - отметил председатель военно-научного комитета РВСН Артем Вяткин.

Еще один ракетный комплекс, который может перевернуть все представления о возможностях российских РВСН, называется «Авангард», и это действительно передний край технологий. Планирующий боевой блок идет на цель очень высоко - в плотных слоях атмосферы. И очень быстро - со скоростью, в 20 раз превосходящей скорость звука. Но это еще не все сюрпризы для противника. Эта ракета по сигналу может изменять траекторию и уклоняться от всех средств поражения и обнаружения противника.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что ракетный комплекс "Авангард " обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны. Планирующий крылатый блок ракетного комплекса "Авангард" способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершать управляемое маневрирование, как боковое, так и по высоте, что обеспечивает его неуязвимость», - подчеркнул заместитель командующего РВСН по вооружению Сергей Пороскун.

Для страны, которую омывают 12 морей, защита от нападения с воды - одна из главных задач. И совсем скоро морские границы будет охранять «Посейдон». Так называется беспилотная подводная лодка, которая проходит последние испытания своей ядерной силовой установки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. У проекта уникальные возможности: дрон идет под водой с очень высокой скоростью и очень глубоко. Работать инновационная система может как по надводным, так и по наземным целям, а зона ее действия - весь Мировой океан.

Уникальные возможности «Посейдона» позволят Военно-Морскому Флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры.

По словам ведущего аналитика группы советников, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Касатонова, уникальные возможности «Посейдона» позволят Военно-Морскому Флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры.

Технические же параметры подводного аппарата системы «Посейдон» подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.

Новейшую крылатую ракету неограниченной дальности в российской армии называют «Буревестник». В любую точку мира ее доставит малогабаритная энергетическая установка, испытания которой сейчас завершаются.

Главный научный сотрудник ЦНИИ МО РФ Сергей Перцев заявил, что проведенные испытания новой крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой позволили российским ученым, инженерам и конструкторам подтвердить правильность принятых технических решений, а также получить ценную экспериментальную информацию, необходимую для уточнения ряда требований к изделию и комплексу в целом.

«На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка и ведется подготовка к дальнейшим летным испытаниям экспериментальных образцов крылатой ракеты. Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска крылатой ракеты "Буревестник", совершенствуются технологические процессы ее изготовления, сборки и испытаний», - заявил Перцев.

Боевой же лазерный комплекс «Пересвет» внешне совсем не эффектный. Но эффективный настолько, что все его характеристики сейчас - строжайшая военная тайна. Оружие основано на совершенно новых физических принципах. И комплексы эти уже на боевом дежурстве.

«В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы развернуты в местах их дислокации, организовано освоение нового вооружения и слаживание боевых расчетов», - заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения Анатолий Нестечук.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные комплексы «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и получил необходимые теоретические знания. Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению.

Характерно, что названия для всех этих новых ракет и беспилотных аппаратов выбирали всей страной. На сайте Министерства обороны было организовано голосование, и к новейшему оружию свою причастность теперь ощущают миллионы россиян.

Отстаивание интересов своих граждан и интересов своих союзников - для российского государства цель номер один. Армия, наука и промышленность, получив задачу, в кратчайшие сроки разработали совершенно новые виды боевой техники, которые совсем скоро могут принципиально изменить все военное искусство. И важно, что их главная задача - не нападение, а защита. Россия выковала себе щит, а не меч.