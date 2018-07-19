Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» поступили в войска и развернуты в местах дислокации - МО РФ

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах, - боевой лазерный комплекс.

В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения, заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен.

Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

Ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

Новейший лазерный комплекс впервые был представлен российским президентом Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию. На тот момент у новейшей разработки отечественного ОПК не было названия, поэтому президент предложил любителям военной техники придумать свои варианты и отправить их Минобороны.

На сайте военного ведомства было организовано онлайн-голосование, по результатам которого было принято решение дать лазерному комплексу название «Пересвет».