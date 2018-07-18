Гусеницы для «Арматы» будут производить в три смены

На омском филиале «Уралвагонзавода» в производство внедрили новые станочные комплексы, благодаря которым производство гусениц для российских танков будет вестись в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на официальной странице корпорации в ВКонтакте.

«На предприятии ввели в эксплуатацию четыре новых роботизированных станочных комплекса. Три станка обрабатывают пальцы, четвертый - фрезерный - башмак и гребень»,- сказано в сообщении.

Также в сообщении сказано, что управляет такой «умной» техникой теерь всего один оператор. Он загружает металлические заготовки, выставляет программу и следит за ее исполнением.

В результате общая трудоемкость производства изделий снизилась почти в три раза. Если раньше полный цикл производства одной детали, с учетом транспортировки занимал больше трех часов, то теперь – всего десять минут.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщил о планах поставок вооружения в 2018 году.