Идет подготовка к летным испытаниям новейшей крылатой ракеты «Буревестник» - МО РФ

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

Президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию Российской Федерации в марте 2018 года было заявлено об испытании в конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации крылатой ракеты неограниченной дальности, разработка которой была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, в качестве ответной меры на создание США глобальной системы ПРО.

Низколетящая малозаметная крылатая ракета «Буревестник», несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, сообщает Министерство обороны РФ.

Как отметил научный сотрудник 12-го ЦНИИ МО РФ Сергей Перцев, проведенные испытания новой крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой позволили российским ученым, инженерам и конструкторам совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации подтвердить правильность основных научно-технических решений, а также получить ценную экспериментальную информацию, необходимую для уточнения ряда требований к изделию и комплексу в целом.

В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке.

На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции.

Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.

Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

Впервые о разработке новейшей крылатой ракеты «Буревестник» сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию в марте этого года.

На тот момент у ракеты не было названия, однако по результатам всероссийского голосования, которое проходило на сайте Минобороны, было принято решение назвать новейшую крылатую ракету «Буревестник».