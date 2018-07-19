В России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард»

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением - планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству.

Полет планирующего крылатого боевого блока совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число маха более чем в 20 раз.

При движении к цели блок способен осуществлять управляемое маневрирование, как боковое (на несколько тысяч километров), так и по высоте, что обеспечивает непредсказуемость его полета для средств противоракетной обороны, возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств.

Кроме того, траектория полета планирующего боевого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата заатмосферных огневых средств ПРО. Его перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен из-за ограниченных возможностей наведения противоракет на скоростную маневрирующую цель и применения планирующим крылатым блоком современного комплекса средств противодействия ПРО.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что ракетный комплекс "Авангард" обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны. Планирующий крылатый блок ракетного комплекса "Авангард" способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершать управляемое маневрирование, как боковое, так и по высоте, что обеспечивает его неуязвимость», - подчеркнул заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию ракетного комплекса «Авангард» в эксплуатацию.

Выполнены мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры позиционного района соединения для эксплуатации ракетного комплекса. Проведена подготовка позиционного района в геодезическом и инженерном отношении для размещения ракетного комплекса. Проводится строительство новых и реконструкция старых объектов, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса.

Модернизируются технические и инженерные системы, прокладываются кабельные линии электроснабжения, связи и боевого управления. Организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

Впервые ракетный комплекс «Авангард» был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года в ходе обращения к Федеральному собранию.

По словам президента, комплекс включает крылатый блок, который, стартуя с помощью баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью около 20 махов.