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Стало известно, когда Россия начнет развертывание спутниковой системы «Сфера»

Алексей Савелов
22:01 18.07.2018
Предполагается, что 640 космических спутников будут запущены за шесть лет.
Стало известно, когда Россия начнет развертывание спутниковой системы «Сфера»
Фото: pixabay.com

Первые запуски спутников в рамках реализации программы «Сфера» планируется совершить в 2022 году. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Начало развертывания "Сферы" — это 2022 год», — сказал Рогозин.

Он отметил, что 640 космических аппаратов, которые планируется иметь на орбите в рамках проекта, должны быть сделаны серийно. По его словам, это означает новый подход к созданию производства. В частности, строительство фабрик и формирование производства элементной базы космического назначения.

Глобальная спутниковая система «Сфера» объединит спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании c руководством ракетно-космической отрасли заявил, что 640 спутников в рамках проекта «Сфера» должны быть запущены за шесть лет: с 2022 по 2028 годы.

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