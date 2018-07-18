«Адмирал Горшков» будет передан ВМФ РФ 28 июля

Фрегат «Адмирал Горшков» будет передан флоту 28 июля на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.

«28 июля накануне проведения Главного военно-морского парада на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав фрегата "Адмирал Горшков"», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в церемонии примут участие представители главного командования ВМФ, руководство Объединенной судостроительной корпорации, судостроители и руководство проектно-конструкторских организаций.

На следующий день «Адмирал Горшков» примет участие в Главном военно-морском параде.

О корабле

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» - фрегат Военно-морского флота России с управляемым ракетным вооружением, был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Корабль имеет водоизмещение 4,5 тысячи тонн и способен развивать скорость до 29 узлов.

Штатное вооружение фрегата составляют ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».