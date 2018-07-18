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Соответствует количеству боевых кораблей США - военный эксперт рассказал, сколько «Кинжалов» может быть у России

Егор Левин
14:29 18.07.2018
По словам специалиста, ракеты не являются полными «дублями» друг друга, так как предназначены для одних целей, но имеют различные характеристики.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал «Звезде» тему схожести и различий российских ракет «Кинжал» и «Искандер».

По словам Леонкова, ракета Х47М2 все же не является полным дублером ракеты 9М723, так как одна предназначена для запуска с земли и является ракетой класса «земля - земля», а вторая - класса «воздух - земля», и некоторые отдельные характеристики не могут быть идентичными.

«Ракета Х47М2 легче ракеты 9М723, которая весит 3,8 тонны. К тому же, они отличаются по дальности полета. Ракета "Искандер" летит на дальность до 480 километров, а ракета "Кинжал" - до двух тысяч километров», - рассказал Леонков.

Также специалист отметил скоростные характеристики вооружений. По данным военного эксперта, ракета комплекса «Искандер» летает в плотных слоях атмосферы на скорости в 2,1 километра в секунду (6,1 числа маха), а комплекса «Кинжал» только стартует с истребителя уже на скорости в 2,5 числа маха.

«Когда мы запускаем ракету Х47М2, во-первых, запуск идет на высоте порядка 15, 20 километров. Как известно, там плотность и температура воздуха ниже, чем у земли, и потому эта ракета, похожая на ракету "Искандер" (воздушный ее вариант), стартует в тропосфере, летит дальше и быстрее», - сказал Леонков.

Эксперт отметил, что в качестве первой ступени этой ракеты используется самолет МиГ-31К. Как отметил Леонков, ракета сделана таким образом, что ей не требуется специальная тепловая защита, а без нее «не накладываются ограничения на работу головки самонаведения».

Военный специалист отдельно подчеркнул, что во время пролета по заданному маршруту «Кинжал» использует «инерциальную систему самонаведения с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС», которая позволяет «четко выйти в район расположения цели». В свою очередь, цель ракета ищет с помощью оптической корреляционной головки самонаведения, что позволяет поражать ее с отклонением примерно метр, то есть никогда не промахиваться.

Леонков отметил одну важную общую особенность обеих ракет - они способны атаковать цель вертикально. Как заявил эксперт, «всем понятно, что важные объекты будут охранять комплексы ПВО, либо корабельные, либо Patriot», а их угол обзора ограничен 80 градусами. Они не могут вертикально «смотреть» под большим углом.

«Когда ракета атакует вертикально, она выходит в радиолокационную тень и не позволяет средствам ПВО среагировать на нее во время атаки», - добавил Леонков.

Военный эксперт выразил интересное мнение, что при создании ракет, способных работать как с земли, так и с воздуха, возникает понятие платформенности. Так поступили и с «Кинжалом». Также Леонков отметил, что такой подход «упрощает изготовление», потому что не нужно выстраивать новую технологическую цепочку, а можно из уже имеющихся комплектующих сделать новый вариант вооружения.

Леонков рассказал, что, помимо нынешних самолетов-носителей МиГ-31К, рассматривается вопрос, что носителями ракеты могут выступить и самолеты дальней авиации Ту-22М3.

«Группировка МиГ-31К может составлять порядка сотни самолетов на все имеющиеся у России флоты, и к ним добавится 62 самолета Ту-22М3, которые могут нести до четырех таких ракет. Таким образом, общее количество ракет, которые можно применить, может составить порядка 340 единиц. Это примерно соответствует количеству боевых кораблей флота США», - подытожил Леонков.

Ранее в российском оборонно-промышленном комплексе рассказали, как ракета «Искандер» стала «Кинжалом». Гиперзвуковая ракета, фактически дублирующая ракету оперативно-тактического комплекса, создана специально для установки на истребители МиГ-31К и иные авиационные носители.

Напомним, новейшее российское вооружение было представлено президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Помимо ракеты «Кинжал», прошла демонстрация и других инновационных разработок ОПК.

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