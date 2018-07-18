Новый тральщик для ВМФ получит имя Героя Советского Союза Ильичева

Пятый тральщик проекта 12700 заложат в Санкт-Петербурге в канун Дня ВМФ. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Двадцать седьмого июля в преддверии Главного военно-морского парада на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге будет торжественно заложен пятый серийный новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России», - говорится в сообщении.

Кораблю будет присвоено имя Героя Советского Союза моряка-тихоокеанца Петра Ильичева.

Базовые тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.