Военный технополис «Эра» объявил конкурсный набор ученых

Военный инновационный технополис «Эра» приглашает гражданских и военных ученых, талантливых изобретателей и исследователей принять участие в конкурсе на замещение научных должностей.

Технополис «Эра» - это новые возможности в сфере научных разработок для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Соискатели будут трудиться в современном научно-лабораторном центре с передовым оборудованием, готовить различные узкопрофильные проекты, разрабатывать специальное программное обеспечение, проводить научные эксперименты и исследования.

Всем сотрудникам военного инновационного технополиса «Эра» предоставляются служебное жилье и полный социальный пакет. Дети работников технополиса обеспечиваются местами в школах и детских садах.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе технополиса «Эра».