Полковой комплект С-400 досрочно передан Минобороны России

Минобороны России получило полковой комплект зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Алмаз-Антей», который является производителем данного оружия.

«Первый в текущем году полковой комплект С-400 "Триумф" мы передали министерству обороны Российской Федерации досрочно», - говорится в сообщении.

ЗРС С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и прочих.

Ранее стало известно, что Индия продолжит переговоры с Россией о поставках ЗРС С-400.