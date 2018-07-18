Стало известно, по каким показателям ракета «Кинжал» превосходит своих предшественников

Новейшая разработка российского оборонно-промышленного комплекса ракета «Кинжал» обладает гораздо более высокими показателями в сравнении со своим прототипом, ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Российская гиперзвуковая ракета, в отличие от своего сухопутного «родителя», создавалась с целью установки исключительно на авиационные носители. «Кинжал» способен поразить цель, которая находится на расстоянии 1,5 тысячи километров. Этот показатель в три раза превышает возможности «Искандера».

Подобные характеристики ракеты связаны с действующим ограничением на разработку новых ракет наземного базирования в правилах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Исходя из этого разработка авиационной ракеты позволила сделать ее более совершенной.

Сравнение «Кинжала» и «Искандера» провело РИА Новости со ссылкой на неназванные источники.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали, как «Искандер» превратился в «Кинжал». Как сообщается, гиперзвуковая ракета, фактически дублирующая ракету оперативно-тактического комплекса, создана специально для установки на истребители МиГ-31К и иные авиационные носители.

Напомним, новейшее российское вооружение было представлено президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Помимо ракеты «Кинжал», прошла демонстрация и других инновационных разработок ОПК.