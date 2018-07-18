Рекордно короткие сроки: «Прогресс» достиг МКС менее чем за 4 часа

Рекорд поистине космического масштаба. Грузовик «Прогресс» причалил к МКС в сверхкороткие сроки. Вместо привычных двух суток путь до орбиты занял всего 3 часа 40 минут.

К примеру, из Москвы до Барселоны лететь минут на 40 дольше. Это стало возможным благодаря новым точным расчетам специалистов корпорации «Энергия».

На высоте 405 километров рулевые двигатели корабля «Прогресс МС-09» производят несколько импульсов, чтобы скорректировать его положение. Еще пара минут - и космический грузовик причаливает к модулю «Пирс» международной космической станции. Щелкают замки стыковочного узла - и вот он, новый космический рекорд.

Впервые в мире, чтобы добраться до МКС, применили уникальную, сверхкороткую схему полета. От старта с космодрома Байконур до швартовки с Международной космической станцией всего 3 часа 40 минут. За это время «Прогресс» сделал всего два витка вокруг Земли.

Специалисты РКК «Энергия», используя десятки параметров, c ювелирной точностью рассчитали время запуска, чтобы плоскость орбиты МКС совпадала с траекторией полета «Прогресса».

«В этом разнообразии надо подобрать даты для того, чтобы полететь именно в заданное время, в заданной фазе. Все время приходилось корректировать какие-то цифры. Все время смотреть, а что будет здесь», - рассказал корреспонденту «Звезды» начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

Традиционный полет на МКС занимал двое суток. Лишь в 2013 году экипаж «Союза ТМА-08» - Павел Виноградов, Александр Мисуркин и Кристофер Кэссиди - смог оценить короткую, шестичасовую схему полета. Но из-за ее несовершенства в тот момент и большого риска промахнуться пилотируемые корабли вновь перешли на двухсуточную схему.

«Приятно спросить людей, которые летали по двухсуточной и по короткой. Они говорят, что это вообще хорошо. Виноградов сказал, что мы можем привозить мороженое и угощать своих друзей», - сообщает Муртазин.

В Роскосмосе говорят, что сверхкороткая схема полета к МКС нужна, прежде всего, космонавтам. Дело в том, что на 6-7-м витке у экипажа начинается так называемая космическая болезнь, адаптация организма к невесомости. И переносить ее приходится еще до прибытия на станцию, в тесной капсуле космического корабля. Планируется, что грузовые корабли совершат еще две или три стыковки по короткой схеме, и, если все они будут удачными, программа трехчасового полета на МКС будет реализована и на пилотируемых кораблях «Союз».