В оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали, как «Искандер» превратился в «Кинжал»

В оборонно-промышленном комплексе сравнили одни из последних разработок российского вооружения — ракеты «Кинжал» и «Искандер». Стало известно, по каким показателям одна превосходит другую.

Как сообщается, гиперзвуковая ракета «Кинжал» фактически является дублером ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», созданным специально для установки на истребители МиГ-31К и иные авиационные носители.

«Кинжал» способен поражать цели на расстоянии, в три раза превышающем возможности своего сухопутного прототипа, и равном 1,5 тысячи километров.

Как заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский, подобная «эволюция» по сравнению с первоначальной разработкой связана с гораздо меньшими затратами, необходимыми авиационной ракете для преодоления силы земного притяжения.

«Авиационной ракете вообще не нужно разгоняться, сам самолет во время пуска летит на сверхзвуке», — рассказал эксперт.

Как отметил Мураховский, также одной из причин появления «Кинжала» стало наличие ограничения на разработку новых ракет наземного базирования. Причина этого — договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Сравнительные данные «Кинжала» и «Искандера» предоставили РИА Новости источники в оборонном ведомстве.

Напомним, новейшее российское вооружение было представлено президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Помимо ракеты «Кинжал» прошла демонстрация и других инновационных разработок ОПК.