БМП на платформе «Курганец-25» опробуют в войсках после 2019 года

Первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

«В 2019 году планируется начало поставок первых машин "Курганец-25" для опытно-промышленной эксплуатации. На текущий момент это уже зрелая платформа, требуется проверить ее в деле, отработать вопросы эксплуатации и, если потребуется, доработать с учетом полученных результатов. Рассчитываем, что в 2021 году машина будет полностью готова к поставкам в войска», - сказали в пресс-службе.

«Курганец-25» - унифицированная средняя гусеничная платформа, разработанная «Курганмашзаводом». На ее базе разработаны боевая машина пехоты и гусеничный бронетранспортер, планируется создать командно-штабную, разведывательную и санитарную машины, самоходную артиллерийскую установку, эвакуационный транспорт, машину снабжения и мобильный радиотехнический комплекс.

Ранее стало известно, что БМП на платформе «Курганец» представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» с общим доступом для всех посетителей.