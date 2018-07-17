«В экстремальных условиях»: в Индии провели контрольный пуск ракеты «БраМос»

Контрольный пуск крылатой ракеты BrahMos успешно выполнили индийские военные. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на главу совместного предприятия «БраМос» с российской стороны Александра Максичева.

«Накануне выполнен плановый испытательный пуск ракеты по программе продления сроков эксплуатации изделия. Пуск признан успешным», - заявил Максичев.

По сообщению Минобороны Индии, на которое также ссылается агентство, пуск ракеты BrahMos проведен с автономной мобильной пусковой установки «в экстремальных погодных условиях».

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, разрабатываемая совместно ОАО «ВПК "НПО машиностроения"» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.