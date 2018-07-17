Сверхтяжелая «Ангара» должна стартовать с «Восточного» в 2027 году - Рогозин

Главные новости

16.07.2018, 18:32 16.07.2018, 18:32

Отношения России и США начали улучшаться: Трамп договорился чаще встречаться с Путиным

17.07.2018, 08:14 17.07.2018, 08:14

«Храбрецы» из Китая прибыли в Новосибирск для участия в Армейских международных играх

16.07.2018, 14:35 16.07.2018, 14:35

Россия, мы ошибались - как рухнули главные западные мифы о россиянах в ходе ЧМ-2018

22.06.2018, 14:32 22.06.2018, 14:32

Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»