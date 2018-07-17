Сверхтяжелая «Ангара» должна стартовать с «Восточного» в 2027 году - Рогозин
Серийное производство ракеты-носителя начнется в 2023-2024 году, заявил глава госкорпорации «Роскосмос».
Фото: Роскосмос
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Сверхтяжелая «Ангара» должна стартовать с «Восточного» в 2027 году - Рогозин
Серийное производство ракеты-носителя начнется в 2023-2024 году, заявил глава госкорпорации «Роскосмос».
Фото: Роскосмос
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