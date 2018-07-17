В России создано «покрытие-невидимка» для боевой техники

«Покрытие-хамелеон» для боевой техники, способное принимать цвет окружающей среды, создано в России. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Одна из наших последних разработок - покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», - цитирует Чемезова агентство.

Он уточнил, что уже получены экспериментальные образцы таких покрытий. С помощью этого покрытия, добавил глава Ростеха, можно сделать невидимым танк и другую боевую технику.