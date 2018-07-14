Индия продолжит переговоры с Россией о поставках ЗРС С-400

Переговоры Индии и России о поставках зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» продолжатся, несмотря на давление со стороны США, сообщает журнал «Трибьюн» со ссылкой на министерство обороны Индии.

Обсуждение возможной сделки началось в марте 2017 года. В мае нынешнего сообщалось, что Индия намерена приобрести ЗРС на сумму около 6 миллиардов долларов, и поставки могут начаться уже в 2019 году. Однако контракт до сих пор не подписан.

«Триумф» способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. У России уже располагает контрактами на поставку С-400 в Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.