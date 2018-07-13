Новейший БДК «Иван Грен» на тренировке Парада ВМФ: видео
В тренировке Главного Военно-Морского Парада ВМФ задействованы большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев» дизель-электрическая подводная лодка Северного флота «Владикавказ», а также новейшие корветы, малые ракетные корабли и минно-тральные корабли.
Руководство в районах №1 и №2 Финского залива осуществляют Заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев и командир Ленинградской Военно-Морской Базы контр-адмирал Вячеслав Родионов соответственно.
Результаты тренировки кораблей будут доложены на рабочем совещании под руководством Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королква, которое состоится в Адмиралтействе.
На следующей неделе к числу кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада присоединятся корабли Северного флота, которые следуют утвержденным маршрутом из Североморска в Кронштадт.
Большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав ВМФ России вошел в состав ВМФ России 20 июня текущего года. Торжественная церемония подъема на корабле Андреевского флага состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.
Корабль создан для высадки десанта, перевозки военной техники и прочих грузов. Акт о завершении государственных испытаний головного корабля проекта 11711 был подписан 2 июня 2018 года.
Подробнее о новейшем десантном корабле читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».