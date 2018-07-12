Фрегат и три подлодки строят российские корабелы для иностранных заказчиков

В текущем году предприятия Объединенной судостроительной корпорации ведут работы по созданию фрегата проекта «Буревестник» и трех подводных лодок проекта «Варшавянка», следует из отчета корпорации за 2017 год.

«На основании решения Минпромторга России АО «ОСК» определено участником выполнения внешнеторгового контракта на поставку инозаказчику корабля проекта 11356. В 2018 году планируется его подписание», - говорится в документе.

Фрегаты строятся на заводе «Янтарь» в Калининграде. Ранее со стапелей предприятия сошли три корабля данного проета для ВМС Индии и три для Черноморского флота России.

Субмарины создает предприятие «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. За последние годы там построены 6 лодок для Черноморского флота РФ и также 6 − для ВМС Вьетнама.