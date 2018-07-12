Новый «Белый лебедь» совершит первый полет в 2021 году - разработчик

Первый полет опытного модернизированного Ту-160 состоится в 3-4 квартале 2019 года, первый серийный модернизированный самолет строя планируется передать ВКС в 2022 году, сообщил генеральный директор ПАО Туполев Александр Конюхов в ходе визита замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко на Казанский авиазавод.

Конюхов подчеркнул, что передача первой новой машины ВКС намечена на 2021 год.

«Сейчас идет подготовка производственной базы Казанского авиазавода к работам по данным направлениям», - подчеркнул Конюхов.

Он также отметил, что постепенно модернизацию пройдут все существующие строевые самолеты

«Параллельно мы готовимся к реализации программы серийной модернизации самолетов строя – разрабатывается конструкторская документация, изготавливаются опытные образцы систем», - отметил Конюхов.

Ранее Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова посетил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, где обсудил ход работ по созданию бомбардировщика.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

О возобновлении производства ракетоносца объявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в апреле 2015 года. Планируется, что ВКС России приобретут до 50 бомбардировщиков.

К созданию модернизированного Ту-160 впервые в истории отечественной авиации подключены сразу несколько ведущих конструкторских бюро, каждое из которых займется своим участком работ.

Первый полет Ту-160М совершил в январе текущего года, в ходе визита Президента России Владимира Путина на Казанский авиационный завод.