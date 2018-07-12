Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Новый «Белый лебедь» совершит первый полет в 2021 году - разработчик

Александр Пешков
17:41 12.07.2018
Первый вылет опытного модернизированного Ту-160 состоится в 3-4 квартале 2019 года
Новый «Белый лебедь» совершит первый полет в 2021 году - разработчик
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Первый полет опытного модернизированного Ту-160 состоится в 3-4 квартале 2019 года, первый серийный модернизированный самолет строя планируется передать ВКС в 2022 году, сообщил генеральный директор ПАО Туполев Александр Конюхов в ходе визита замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко на Казанский авиазавод.

Конюхов подчеркнул, что передача первой новой машины ВКС намечена на 2021 год.

«Сейчас идет подготовка производственной базы Казанского авиазавода к работам по данным направлениям», - подчеркнул Конюхов.

Он также отметил, что постепенно модернизацию пройдут все существующие строевые самолеты

«Параллельно мы готовимся к реализации программы серийной модернизации самолетов строя – разрабатывается конструкторская документация, изготавливаются опытные образцы систем», - отметил Конюхов.

Ранее Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова посетил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, где обсудил ход работ по созданию бомбардировщика.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

О возобновлении производства ракетоносца объявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в апреле 2015 года. Планируется, что ВКС России приобретут до 50 бомбардировщиков.

К созданию модернизированного Ту-160 впервые в истории отечественной авиации подключены сразу несколько ведущих конструкторских бюро, каждое из которых займется своим участком работ.

Первый полет Ту-160М совершил в январе текущего года, в ходе визита Президента России Владимира Путина на Казанский авиационный завод.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2018, 14:28
Назван российский город с самым дешевым жильем
Дата12.07.2018, 18:43
В России стартовал проект «Юнармия. Наставничество»
Дата11.07.2018, 23:37
Хорватия обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата12.07.2018, 15:51
Двенадцатый МРК «Буян-М» заложили в Зеленодольске
Дата12.07.2018, 17:13
Останки более 300 защитников Ленинграда обнаружили поисковики ЗВО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:50 В стране и мире
Видео
Это будет очень грозное оружие: американские СМИ сравнили Т-14 и Abrams
17:43 В стране и мире
Видео
Роструд: люди старшего возраста станут подарком для бизнеса
17:19 В стране и мире
Видео
«Кортеж» доставили в Финляндию перед встречей Путина и Трампа
16:46 В стране и мире
Видео
МИД РФ: провинция Деръа на юге Сирии практически полностью освобождена
16:37 ОПК
ПАК ДА построят с применением стелс-технологий
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 километров в час и снял видео
Видео
Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео
Видео
«Что ты такое?»: человекоподобная рыба-мутант напугала жителей Китая
Видео
«Бархатный путь»: видео с коптера строительства железной дороги к Крымскому мосту
Видео
Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа
Видео
Спасибо, Россия: хорватские болельщики развернули 50-метровый баннер в центре Москвы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.