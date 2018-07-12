ПАК ДА построят с применением стелс-технологий - Минобороны
Перспективный комплекс дальней авиации будет малозаметен для РЛС, что позволит ему выполнять задачи и в зоне противодействия ПВО противника.
Фото: ЦАГИ
Перспективный комплекс дальней авиации будет построен с применением стелс-технологий. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе совещания по вопросу исполнения государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом им. С.П.Горбунова.
«При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности», — рассказал Криворучко.
Криворучко также отметил, что работы по созданию самолетов Ту-160 идут в графике, «по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения».
Ранее сообщалось, что серийное производство Ту-160 намечено на 2020-2021 годы. Всего планируется построить 50 таких машин.