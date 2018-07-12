ПАК ДА построят с применением стелс-технологий - Минобороны

Перспективный комплекс дальней авиации будет построен с применением стелс-технологий. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе совещания по вопросу исполнения государственного оборонного заказа Казанским авиационным заводом им. С.П.Горбунова.

«При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности», — рассказал Криворучко.

Криворучко также отметил, что работы по созданию самолетов Ту-160 идут в графике, «по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения».

Ранее сообщалось, что серийное производство Ту-160 намечено на 2020-2021 годы. Всего планируется построить 50 таких машин.