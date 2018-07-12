Десантирование новейшего БТР-МДМ с экипажем внутри: кадры испытаний

Десантирование БМД с тремя испытателями проходило с помощью парашютной системы ПБС-950У «Бахча».

«Одним из значимых ключевых моментов является то, что в рамках этих учений , в рамках проведения государственных испытаний системы «Бахча ПБС», будет проведен сброс испытателей внутри боевой машины до трех человек. Этот сброс даст возможность подтвердить надежность парашютной системы , что в последующем позволит нам десантировать расчеты внутри боевых машин», - сказал начальник управления воздушно-десантной подготовки командования воздушно-десантных войск полковник Михаил Осипенко.

Ранее командующий ВДВ Андрей Сердюков заявил, что это испытание в последующем даст возможность десантировать расчеты внутри боевых машин.

Всего в совместных учениях ВДВ и ВТА участвуют более 2500 военнослужащих и 200 бронемашин.