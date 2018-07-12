Двенадцатый МРК «Буян-М» заложили в Зеленодольске

Завершающий серию малый ракетный корабль «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М» заложили на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького в Татарстане. В церемонии закладки принял участие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Уверен, что вы справитесь с работой и она будет выполнена качественно - в этом нет никаких сомнений, все это уже подтвердил ваш предыдущий опыт. Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе Военно-морского флота», - сказал Криворучко.

Он уточнил, что поставка корабля «Ставрополь» Военно-морскому флоту ожидается в 2023 году.

Замминистра также поделился своими впечатлениями от первого посещения завода, отметив чистоту в цехах и грамотную организацию производства.

«Предприятие находится на высоком уровне, мы довольны работой предприятия. Мы точно будем загружать вас работой, поэтому завод точно будет востребован», - отметил он.

По словам Криворучко, предприятие обладает достаточной степенью технологической готовности и загружено заказами до 2021 года включительно.

Все корабли проекта 21631 оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного, зенитного ракетного, противодиверсионного и радиотехнического вооружения. Они участвовали в нанесении ударов по объектам террористов в Сирии крылатыми ракетами «Калибр-НК».