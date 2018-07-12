Эксперт рассказал о возможностях будущих российских боевых машин

Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский прокомментировал планы замены танка «Армата» на иные боевые машины, основанные на более новых физических принципах.

Он отметил, что главной задачей стоит создание пушки, в основе которой электромагнитные принципы метания боеприпаса - без применения взрывчатого вещества, а используя лишь электромагнитную энергию.

«Это электромагнитное оружие, жидкие метательные вещества и прочие вещи, которым пока очень далеко до практической реализации», - сообщил Мураховский «Звезде».

Он добавил, что в первую очередь значительно вырастут начальные скорости. По словам эксперта, они составят примерно 2 000 метров в секунду.

Тем не менее, Мураховский не смог назвать, в течение какого времени эти идеи могут быть реализованы. Эксперт добавил, что прежде эти концепции должны быть тщательно научно проработаны.

Ранее возможность замены танка «Армата» прокомментировал бывший руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев. По его мнению, она будет возможна при достаточном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования.