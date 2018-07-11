Труженик войны: бронетранспортер БТР-82А за 60 секунд

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80.

Его основное отличие - 30-мм пушка 2А72, установленная на башенной пушечно-пулеметной установкой. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

Спаренное вооружение снабжено электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА со стабилизированным полем зрения и каналом управления дистанционным подрывом снаряда.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой.

Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышена живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеется противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

Интересные факты

- Система стабилизации орудия позволяет эффективно вести стрельбу в движении и ночью;

- Дальность поражения живой силы противника - до четырех километров, бронетехники - до двух километров.

- Все сиденья установлены на крепления поглощающие удар, машина имеет улучшенную системой пажаротушения.

Характеристики

Колесная формула: 8х8; Двигатель: 8-цилиндровый КамАЗ 740.14-300 (мощностью 300 л. с.); Максимальная скорость: 80 км/час по шоссе, 10 км/час на воде; Запас хода по шоссе: 600 км; Вооружение: 30-мм пушка 2А72, 7,62-мм пулемет ПКТ.