Новейший комплекс охраны впервые испытают часовые ВВО

Комплекс охраны «Стрелец-часовой» поступит на вооружение общевойсковой армии, дислоцированной на территориях Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

«Комплекс состоит из наручных браслетов, которыми оснащаются часовые, охраняющие объекты. В случае любой внештатной ситуации с часовым, вся информация по закрытым каналам поступает начальнику караула», - говорится в сообщении.

Браслеты позволяют в режиме on-line отслеживать место и время патрулирования, самочувствие часового. Они могут быть использованы в любых климатических условиях.

Комплекс "Стрелец-Часовой" предназначен для контроля обстановки на охраняемых объектах, сбора и мониторинга информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежах охраны. Представляет собой браслет, который внешне напоминает обыкновенные часы, имеющий связь с командным пультом, крепится на руку бойца, несущего караульную службу или участвующего в операции.