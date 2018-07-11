«Адмирал Горшков» будет передан ВМФ России в третьем квартале текущего года

Фрегат «Адмирал Горшков» поступит в состав Военно-морского флота России до конца сентября этого года. Это подтвердил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков.

«Сроки сохраняются, планируем принять в третьем квартале», - заявил вице-адмирал.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что фрегат проходит заключительную стадию испытаний.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» - фрегат Военно-морского флота России с управляемым ракетным вооружением. Заложен в 2006 году на судостроительном предприятии «Северная верфь».