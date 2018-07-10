Новейшие ударные вертолеты Ми-28УБ провели стрельбы на учениях в ЮВО

На учениях в Краснодарском крае прошли стрельбы новейших вертолетов Ми-28УБ, сообщает пресс-служба ходинга «Вертолеты России».

Также экипажи выполнили контрольные облеты, которые включали в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до тысячи метров, а также работу систем при нагрузках и перегрузках.

«В настоящий момент на ростовском вертолетном заводе идет производство второй партии вертолетов Ми-28УБ, которые будут переданы российским ВКС в установленные сроки», - заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

Основной отличительной особенностью вертолета Ми-28УБ является возможность управления машиной как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Это, во-первых, повышает безопасность полетов, а во-вторых - уменьшает стоимость обучения.

Вооружение вертолета включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. Управляемое вооружение включает в себя ракеты «Атака» («воздух-земля») и «Игла-С» («воздух-воздух»). Кроме того, вертолет может использовать неуправляемые ракеты калибра 122 мм.